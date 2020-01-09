اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020 الساعة 12:20 | سياسة, عالمي

اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

أمرت الحكومة ​اليابانية قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى ​الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية أن "القرار الذي وافق عليه ​مجلس الوزراء​ في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين ​الولايات المتحدة وإيران​، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع".

وأشارت وكالة "​رويترز​" للأنباء الى أن "وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر ​سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، لحماية ​السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان".


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