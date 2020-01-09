المقت.. إرادة الشعب السوري انتصرت

جهينة نيوز:

قال الأسير المحرر صدقي المقت ( 53 عاماً) من مجدل شمس، والذي تم اطلاق سراحه، صباح اليوم الجمعة، من سجن " كتسيعوت " في النقب " أن ارادة الشعب السوري انتصرت ".

كما قال المقت لوسائل الاعلام عند مدخل السجن : " الافراج تم بدون شروط هذا انتصار ارادة السوريين على ارادة المحتل. كل التحية للشعب لاسوري وللجيش العربي السوري البطل والى سيادة الرئيس القائد بشار الاسد الذي له الفضل الاكبر في هذه اللحظة. من أمام السجن في النقب جنوبي فلسطين المحتلة أهدي هذه اللحظة لسيادة الرئيس القائد فهي لهحظة مفعمة بالفخر والاعتزاز والشموخ، والرئيس بشار الاسد أحق الناس بهذه اللحظة ".

وكان المقت قد حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة 11 عاما ، بتهمة " التجسس ودعم الإرهاب والاتصال بمنظمة معادية " ، وهذا هو اعتقاله الثاني ، حيث كان قد اعتقل في السابق مدة 27 عاما ، وأطلق سراحه في عام 2012 .