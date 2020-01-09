غارات جوية قرب الحدود السورية - العراقية

جهينة نيوز:

صرح مصدر ميداني إن طائرات يعتقد أنها تابعة لمايسمى التحالف الدولي استهدفت ليلاً، مواقع على مقربة من البوابة الحدودية السورية العراقية شرق مدينة البوكمال أقصى ريف دير الزور الشرقي.

وأكد المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية أن جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل الأراضي السورية.

وكان "المرصد المعارض" قد ذكر أنه بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، "استهدفت طائرات مجهولة مستودعات ذخيرة وآليات لمجموعات تابعة لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية-السورية".

وزعم المرصد أن معلومات تفيد بأن الرئيس الروسي أخبر الرئيس بشار الأسد عن نية الولايات المتحدة بإغلاق طريق طهران – بيروت الذي يمر من البوكمال.