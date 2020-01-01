أبراج يوم الجمعة 10كانون الثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص:

مولود ١٠/ ١: عواطفه عميقة يكره الخيانة والخوف والخونة، لا يسامح بجرح الكرامة، مخلص بالحب الى ابعد الحدود، شجاع وكريم وصريح يؤمن بالمبادئ والقيم والمثل العليا، استقلالي، لا يسيطر عليه احد، يستطيع الوصول لما يريد، يجد جواب لكل سؤال بحياته، متأني في حياتك المهنية، مقاربة باوضاع صحية، اتصالات ناجحة، مفاوضات، مخططاتك جيدة، تؤجل القرارات، فترة معاكسة بين اشهر المنتصف، مبادرات جيدة، كفاءة، بعاد وجفاء وللبعض زواج

الحمل: كن متحفظ والتزم الصمت، ولا تعبر عن آرائك لاحد قد تتولد مسائل مالية، توتر، حاذر اذا اضطررت لمواجهة مع احد او أجل الي يوم آخر بسبب التراج بالحظوظ لان القمر بالسرطان

الثور: تحقق تقدم ملموس في حياتك المهنية، وتجد حلا في وقت لم تتوقعه، توقع التغيير في حياتك الشخصية والمهنية وتتداخل الشؤون المالية مع بعض الاوضاع الاجتماعية، ربما تبدأ بحلف او حركة تعقد صداقات، بلورة علاقاتك

الجوزاء: كن صبورا اذا واجهتك عراقيل او حواجز، هذه الفترة لن تدوم طويلا لان اليوم فيه ذبذبات ايجابية على صصعيد قضية شخصية او اجتماعية، تجد حل في وقت لم تتوقعه لمشاكل، تتداخل شؤونك نع بعضها، هدايا ومكاسب

السرطان: يسطع نجمك لان القمر ببرجك، انت ساحر ومحط انظار وتستفيد من هذه النجومية باوضاعك الشخصية والمهنبة، التزامات جديدة وعقود وتنظم دعوة لان اوقاتك سعيدة على الصعيد الرومنسي، القمر ببرجك يعمل لك طاقة

الاسد: تتحرر من قيد تنطلق باعمال شخصية، يخدمك اصرارك على خيار في تحقيق المرتجى في الحصول على موافقة مهمة، اليوم تباشر بقصة فيها حسم لبعض القضايا، تغيير جذري وتغيير بالقناعات وتختلط عليك الامور وفيها تردد، لذلك مطلوب منك عدم التحدي لان القمر بالسرطان يسبب لك الازعاج

العذراء: اذا استطعت الابتعاد عن محيط عملك اليوم يكون افضل لك لان العزائم كثيرة، تجد مخرج لمواجهات محتملة، بشرى وخبر جيد يتعلق بوضعك الصحي، تمر بفترة جيدة على الصعيد المهني، تلقى تجاوب من المسؤولين والغرباء، سهرة او غداء او وجه جديد

الميزان: توسع الافاق ويحمل لك الحب علاقة مشوقة وتتراجع الهموم المهنية للصف الثاني، يبدو نهارك متطلبا، لا تفشي سر ولا تعطي ثقة لاشخاص غرباء عنك، تغييرات تطرأ تسهل لك مهمة مهنية

العقرب: عليك الاستشارة واخذ النصيحة حتى لو تراءى لك فرص مناسبة، اليوم يشكل لك حظ وتتخذ قرار يتعلق بحياتك الشخصية، تقارب او تجد صعوبة بالتفاهم، حركة كثيرة، انتبه لامورك كي لا تتداخل مع بعضها، استثمارات وارباح، تحقيق المرتجى ويوم مدعوم من الاصدقاء

القوس: خبر مريح او دعم يطمئنك، حاذر من بعض التعقيدات البسيطة في العمل او حياتك العائلية، لا تغلق الباب على بعض الحلول، اليوم تتحسن شؤونك المالية تتاح لك فرص ارباح، يوم مميز ابتعد عن التشنجات والعضلات

الجدي: يبدو ان القمر باجوائك في المربع نفسه، تكون غير قادر على اتخاذ قرار في مجال عائلة قد يعرف نزاعات، مغازلات وةرباح في الوقت نفسه لا تستطيع تحقيقها، مجالاتك كثيرة، مناخك يتطلب الثقة والتفاؤل وقد تعرف لقاء استثناىي، عرقلات وتأجيل

الدلو: تحقق تقدم ملموس في المهنة، تتاح لك فرصة التقدم بامتحان او مباراة، خاصة عندك اعمال كثيرة ويعدك باوقات سعيدة لكن يجب ان تعرف طلب المساعدة، تطورات في المزاج تزعجك، الفلك يحذرك من بعض النزاعات والتشنجات

الحوت: لا تقدم على اي مبادرة، لا تعطي ردا على اي اقتراح، اليوم تقدم تنازلات وتسعى الى تسويات على صعيد مالي ومهني، لا تتشبث برأيك لانك تسمع نصائح كثيرة.د تغير اقامة او تسهر، شؤونك تميل للايجابية اكثر من السابق حتى الغد، ردات فعلك المربكة كانت سابقا ايجابية بسبب المسايرة للاوضاع