مصادر تكشف لجهينة عن الصفقة التي افضت الى اطلاق سراح الاسير البطل صدقي المقت

جهينة نيوز

أفادت مصادر خاصة لجهينة نيوز بأن كيان العدو سيفرج عن الاسير البطل صدقي المقت و اسير سوري آخر كبادرة حسن نية تهدف لابرام صفقة لاسترجاع ما تبقى من جثة الاسرائيلي زكريا بوميل و هو الجندي الاسرائيلي الذي كان قد دفن في مخيم فلسطين و سلم بوتين أجزاء منه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتيناهو.

و بحسب المصادر فإن إطلاق الاسير المقت تم بوساطة روسية و ضمن صفقة سابقة تتعلق بجثة الجندي الاسرائيلي زكريا بوميل و تأخر الاحتلال بإطلاق سراح الاسير المقت و محاولة فرض شروط عرقل اتمام الصفقة التي تتعلق بما تبقى من جثة الجندي الاسرائيلي, و مع اطلاق سراح الاسير المقت من المتوقع اتمام صفقة تبادل ما تبقى من جثة الجندي الاسرائيلي.

و يذكر ان الرقيب بومال واحد من ست مفقودين من اصل عشرين قتيل لجيش العدو في معركة السلطان يعقوب و التي تعتبر من اشرس المعارك بين الجيش العربي السوري و جيش العدو الاسرائيلي الذي خسر في المعركة 8 دبابات .

و سلمت روسيا اجزاء من جثة الجندي الاسرائيلي لبنيامين نتنياهو في نيسان الفائت لرئيس وزراء العدو بنيامين نتيناهو دون أن يكشف الاعلام عن ان الجثة منقوصة و هو ما كان يشير الى ان نتنياهو استثمر حصوله على اجزء من الجثة لغايات انتخابية.

جهينة نيوز