مصادر تكشف لجهينة عن الصفقة التي افضت الى اطلاق سراح الاسير البطل صدقي المقت

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020 الساعة 09:47 | سياسة, محلي

مصادر تكشف لجهينة عن الصفقة التي افضت الى اطلاق سراح الاسير البطل صدقي المقت

جهينة نيوز

أفادت مصادر خاصة لجهينة نيوز بأن كيان العدو سيفرج عن الاسير البطل صدقي المقت و اسير سوري آخر كبادرة حسن نية تهدف لابرام صفقة لاسترجاع ما تبقى من جثة الاسرائيلي زكريا بوميل و هو الجندي الاسرائيلي الذي كان قد دفن في مخيم فلسطين و سلم بوتين أجزاء منه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتيناهو.

و بحسب المصادر فإن إطلاق الاسير المقت تم بوساطة روسية و ضمن صفقة سابقة تتعلق بجثة الجندي الاسرائيلي زكريا بوميل و تأخر الاحتلال بإطلاق سراح الاسير المقت و محاولة فرض شروط عرقل اتمام الصفقة التي تتعلق بما تبقى من جثة الجندي الاسرائيلي, و مع اطلاق سراح الاسير المقت من المتوقع اتمام صفقة تبادل ما تبقى من جثة الجندي الاسرائيلي.

و يذكر ان الرقيب بومال واحد من ست مفقودين من اصل عشرين قتيل لجيش العدو في معركة السلطان يعقوب و التي تعتبر من اشرس المعارك بين الجيش العربي السوري و جيش العدو الاسرائيلي الذي خسر في المعركة 8 دبابات .

و سلمت روسيا اجزاء من جثة الجندي الاسرائيلي لبنيامين نتنياهو في نيسان الفائت لرئيس وزراء العدو بنيامين نتيناهو دون أن يكشف الاعلام عن ان الجثة منقوصة و هو ما كان يشير الى ان نتنياهو استثمر حصوله على اجزء من الجثة لغايات انتخابية.

جهينة نيوز


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