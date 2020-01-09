بالفيديو .. هذا ما قاله مانديلا العرب صدقي المقت لحظة الخروج من معتقل النقب الصحراوي

جهينة نيوز

تم صباح اليوم تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت بدون شروط بعد 32 عاما من الاعتقال ليعود إلى مسقط راسه في بلدة مجدل شمس المحتلة.

وقال الأسير المحرر في تصريح لدى تحريره من معتقلات الاحتلال: كما تحررت بدون شروط سيتحرر الجولان بدون شروط وسأتابع مشوار النضال حتى تحرير كامل الجولان المحتل.

ووجه المقت التحية إلى السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري وللشعب السوري مؤكدا أنه كما انتصرنا على الارهاب انتصرت إرادتنا اليوم.

كما وجه الأسير المحرر التحية لأحرار الجولان العربي السوري مشددا على أنه عائد إلى الجولان بإرادة سورية حرة لاستكمال مسيرة دحر الاحتلال وقال: أهل الجولان كانوا في القلب طيلة فترة السجن ونتطلع للتحرير بهمة جميع السوريين.

وتابع الأسير المحرر: كنا والأسرى الفلسطينيون معاً في معركة النضال ضد الاحتلال مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.

والد الاسير المحرر المناضل سليمان المقت قال تعقيباً على تحرير الاسير البطل صدقي المقت: اليوم لحظة نصر نهديها للرئيس الأسد والشعب السوري الصامد وجيشنا الباسل.