مصادر: أطلاق سراح الاسير صدقي المقت يوم غد و بدون اي شرط او قيد

جهينة نيوز:

أفادت مصادر خاصة بأن الاسير السوري البطل صدقي المقت سيخرج يوم غد الى الحرية بدون أي شروط مسبقة و يعود الى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس بحسب ما ذكرت وكالة سانا.

و كانت وساطة روسية اقضت في وقت سابق لاطلاق سراحه مقابل ترحيله من الجولان السوري المحتل و لكن الاسير المقت أكد رفضه إطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بالإفراج عنه مقابل إبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس مشدداً على انتمائه لوطنه سورية وتمسكه بالهوية العربية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.

ولفت المقت إلى أن شرط سلطات الاحتلال إطلاق سراحه مقابل إبعاده عن الجولان السوري المحتل يصب في سياساتها العدوانية والقمعية القاضية بإبعاد القامات الوطنية من أبناء الجولان السوري المحتل عن أرضهم كما فعلت مع عدد من القادة الفلسطينيين مشدداً على حقه المشروع الذي ضمنته القوانين والمواثيق الدولية في العيش بوطنه وأرضه وبلدته.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت في آب من عام 2012 عن الأسير صدقي المقت بعد 27 عاماً قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل كما أصدرت في الـ 16 من أيار عام 2017 قراراً بسجنه 14 عاماً بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.