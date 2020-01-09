النواب البريطانيون يصوتون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

وافق النواب البريطانيون على تشريع يتيح لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الـ31 من كانون الثاني الجاري.

وذكرت رويترز أن التشريع نال موافقة 330 نائبا مقابل 231 عارضوه وسيتم بموجبه تنفيذ اتفاقية الخروج التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقال ستيفن باركلي وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” للنواب البريطانيين.. “إن الوقت حان لتنفيذ بريكست وهذا التشريع يحقق ذلك”

وكان مجلس العموم البريطاني وافق في الـ 22 من تشرين الأول الماضي بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي مقابل معارضة 299 نائبا له.

ورفض النواب البريطانيون الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد عدة مرات.