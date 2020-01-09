روحاني يؤكد لثلاث زعماء بأن أي اعتداء على ايران سيواجه برد اقوى

جهينة نيوز:

تلقى الرئيس الايراني اتصالات من الرئيس الجنوب افريقي و الرئيس الايطالي وآخر من امير قطر تتعلق جميعها بتطورات الوضع في المنطقة.

و اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة السيطرة على اثارة التوترات والاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية المتهورة النابعة من قلة معلوماتها، وارغامها على الالتزام باطار القانون.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم الخميس، وصف الرئيس روحاني الصداقة بين الشعبين بانها متجذرة وعميقة واتفقا في الراي على المزيد من الاستفادة من طاقات البلدين في مسار تعميق العلاقات المشتركة وترسيخ الامن والسلام بالمنطقة.

واعتبر الاعمال الارهابية الاميركية تهديدا جادا لامن المنطقة واكد بان اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني نابع من حجم حنق اميركا تجاه قائد مكافحة الارهاب وداعش بالمنطقة واضاف، ان شعوب المنطقة غاضبة جدا من ممارسات اميركا ويتوجب علينا جميعا العمل للسيطرة على اثارة التوترات والاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية المتهورة النابعة من قلة معلوماتها، وارغامها على الالتزام باطار القانون.

ودعا الرئيس روحاني الاتحاد الاوروبي لاتخاذ مواقف مستقلة بشان القضايا المهمة وقال، ان الامن في المنطقة غير ممكن دون احترام الجميع للقانون وان يمنعوا تكرار مثل هذه الجرائم على صعيد العالم.

و في سياق متصل أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في محادثات هاتفية مع نظيره الجنوب افريقي، ان الاميركان يدركون انهم اذا ارتكبوا اي اعتداء آخر سيواجهون ردا أشد من قبلنا.

ولدى تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب افريقي، سيريل رامافوسا، قال حجة الاسلام حسن روحاني: ان ارادتنا مستقرة على عدم تصعيد التوتر وتهديد الامن في المنطقة، ونأمل ان يتخلى الاميركان عن ممارساتهم الخاطئة، وبالطبع فإنهم يدركون اذا ارتكبوا اي اعتداء آخر ضد مصالحنا، فسيواجهون ردا أشد من قبلنا.

و في ذات السياق أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "أمن المنطقة واستقرارها لا يتحققان إلا من خلال تعزيز الصداقة والتعاون بين دول الجوار والحد من تدخل الدول الأجنبية".

وأضاف الرئيس روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من امير قطر الشيخ تميم بن حمن بن خليفة آل ثاني أن "اغتيال قاسم سليماني جريمة أمريكية كبرى وندعو جميع دول العالم وخاصة دول الجوار إلى إدانتها"، لافتا إلى أن "اغتياله وجه إهانة للسيادة العراقية وشكل جريمة كبرى ضد الشعب الإيراني".

وشدد روحاني على أن الولايات المتحدة "ستواجه ردا كبيرا وخطرا للغاية" في حال ردت على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.