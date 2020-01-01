بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في إدلب

جهينةنيوز:

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ابتداء من الساعة 14:00 من اليوم الخميس.

وقال بورينكوف في إحاطة: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، تم العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 14:00 من يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

و كانت أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

و يذكر ان منطقة خفض التصعيد تخضع لنظام وقف اطلاق النار وفق اتفاق سوتشي الذي لم تنفذه تركيا بكونها ضامن للمجموعات الارهابية بما فيهم جبهة النصرة, و يقضي اتفاق سوتشي بسجب الجماعات الارهابي مسافة 20 كلم و فتح طريق حلب اللاذقية في مهلة اقصاها 15-12-2018 و لم ينفذ الاتفاق حتى الآن فيما لم تلتزم الجماعات الارهابية بوقف اطلاق النار.