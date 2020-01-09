الخارجية العراقية تستدعي القائم بالاعمال الايراني وتبلغه رفض قصف المواقع الامريكية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن استدعاء القائم بالاعمال الايراني في بغداد وإبلاغ رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الاخيرة التي تضمنت قصف معسكرات داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "على خلفية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق صباح هذا اليوم وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد السفير في ايران في مهمة رسمية".

وأضافت أنه "تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات"، مشيرة الى أنه "جرى التأكيد على ان العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين".