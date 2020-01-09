جهينة نيوز:

تطورات جديدة.. شخص آخر شارك بقتل الشاب السوري بمنزل نانسي عجرم

لازالت تداعيات قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى في منزل الفنانة نانسي عجرم تشهد تطورات وشبهات جديدة، حيث أصدر الطب الشرعي تقريره عن الرصاصات الـ18 التى قتل بها الموسى فى منزل نانسي بجبل لبنان.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن، "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر".

وتشير الدلائل الواضحة من التقرير وفقاً للمختصين، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

هذا وتقدمت عائلة الموسى الذي قُتل عبر وكيلها القانوني المحامي قاسم الضيقة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بطلب التوسع بالتحقيق في دعوتها الراهنة، واتخذت صفة الادعاء الشخصي بوجه الدكتور فادي الهاشم وضد كل من يظهره التحقيق فاعلا أو مشاركا وطلبت العائلة “اعادة التحقيق مجددا لجلاء بعض النقاط الغامضة والملتبسة.”