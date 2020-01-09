الناتو يكشف عن جمع معلومات ثمينة خلال الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد الامريكية

جهينة نيوز:

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن نظام الدرع الصاروخية للحلف في رومانيا جمع معلومات مهمة خلال الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف عسكرية أمريكية في العراق, دون أن يكشف عما اذا تمكن من جمع معلومات عبر الرادار الامريكي المخصص لمراقبة الصواريخ الايرانية في قاعدة كوريجيك في تركيا.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان: "نظام الدفاع الصاروخي في مدينة ديفيسيلو عمل بشكل اعتيادي خلال هذه اللحظات وزود الحلف بمعلومات قيمة أثناء الضربات الإيرانية" .

ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق ضد القواعد الامريكية و حلفت الصواريخ الايرانية دمار هائل, و جاء الهجوم الايراني رداً على اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني في مطار بغداد بعدوان امريكي.