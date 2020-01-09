العميد زادة يكشف اسرار و يتحدى ترامب: هناك ضحايا أمريكان وإذا فتحت القاعدة للصحفيين ستظهر الحقيقة

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوة الجوية الفضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية أطلقت 13 صاروخا، وكان من المتوقع أن تستمر المواجهة مع الولايات المتحدة من 3 أيام إلى أسبوع.

وقال حاجي زادة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الإيراني الرسمي: "أطلقنا 13 صاروخا وكنَا على استعداد لإطلاق مئات الصواريخ إذا قامت الولايات المتحدة بالرد، وكنا نتوقع أن تمتد المواجهة مع الولايات المتحدة من 3 أيام إلى أسبوع وكنا مستعدين لإطلاق مئات الصواريخ".

وعن قاعدة عين الأسد، قال حاجي زادة إن "ترامب كان يزور قاعدة عين الأسد لدى زيارته للعراق، وكانوا يتباهون بالدفاعات الجوية والصواريخ الموجودة فيها، وقمنا باستهداف هذه القاعدة دون أن يستطيعوا إطلاق طلقة واحدة على صواريخنا".

وتابع حاجي زادة، متحدثا عن القتلى الأمريكيين خلال القصف: "هناك ضحايا أمريكان خلال قصفنا قاعدة الأسد، وكلام ترامب كاذب حيال عدم وجود قتلى وإذا كان يريد ترامب تأكيد كلامه فليفتح القاعدة أمام الصحفيين".

وأضاف: "قامت 9 طائرات أمريكية بنقل القتلى والجرحى إلى الكيان الإسرائيلي والأردن ومستشفى بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد".

وأعلنت إيران، يوم أمس الأربعاء، أنها شنت هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار والحرير في أربيل.