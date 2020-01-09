بوتين بتابع إطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية خلال مناورات بحرية في البحر الأسود

جهينة نيوز:

تابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من على متن سفينة عسكرية، إطلاق صواريخ "كينجال" فرط الصوتية أثناء مناورات بحرية روسية في البحر الأسود، وفق ما أفادت وكالة "تاس"، اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي أجريا تدريبا مشتركا في البحر الأسود، تضمن إطلاق صواريخ، بما فيها صواريخ "كاليبر" المجنحة و"كينجال" فرط الصوتية. وذكرت "تاس" أن التدريب جرى بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة.

وبحسب الوكالة، فقد تابع الرئيس الروسي سير التدريب من متن طراد "المارشال أوستينوف" حامل الصواريخ، وهو الذي أصدر، بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، أمرا باختتام التدريب بعد تنفيذ مهامه بنجاح.

تاس