لافروف: اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني خرق للقانون الدولي سيؤدي لعواقب خطيرة

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني خرق للقانون الدولي سيؤدي لعواقب خطيرة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا الوضع بعد اغتيال العسكريين الأمريكيين لقائد فيلق "القدس" للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب بغداد، والخطوات الإيرانية للرد على ذلك".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أشار إلى أن أعمال واشنطن، التي تمثل خرقا للقانون الدولي، ستؤدي إلى عواقب خطيرة على السلام والاستقرار الدوليين".

وجرى التأكيد على أن الخلافات بين الدول يجب تسويتها بطرق دبلوماسية على طاولة المفاوضات.

وتبادل الوزيران أيضا التقييمات للأوضاع الخاصة بالتسوية السورية والجهود لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأشاد الوزير الباكستاني بنتائج المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول أمس الأربعاء.

RT