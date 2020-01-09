دون أن تدين العدوان الامريكي على العراق... السعودية تدين الهجوم الايراني على قاعدة امريكية

جهينة نيوز:

رفضت السعودية ادانة العدوان الامريكي على مطار بغداد و على ضيف العراق الرسمي و مسؤول عراقي و قبلها على مواقع عسكرية عراقية رسمية تتبع للحشد الشعبي فيما أدانت قيام ايران بإستهداف قاعدة امريكية في العراق غير خاضعة للسيادة العراقية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها: "في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" فإن السعودية تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية".

وأضافت أنها تدعو "مجددا إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة".