مفاجئة غير متوقعة ... أردوغان يغير لهجته تماماً تجاه سورية و هذا ما قاله

جهينة نيوز:

تغيرت لهجة القائد الثانوي في الناتو رجب طيب اردوغان و لم يعد يزعم انه يدافع عن المدنيين في سورية علماً أن بلاده هجرت عشرات الآلاف منهم و لا سيما في عفرين و ادلب و شمال حلب و الحسكة و الرقة و أصبح يتحدث عن مصالح بلاده و حقوق بلاده في سوريا و العراق.

و اعتبر رئيس النظام التركي العضو في الناتو، رجب طيب أردوغان، أن أمن بلاده يبدأ بعيدا عن حدودها، متعهدا بألا تتخلى تركيا عن حقوقها ومصالحها في سوريا و العراق و ليبيا التي وصفها بان الارض التي اظهر اجداده فيها البطولة (ربما في اشارة منه لبيع تركيا ليبيا الى ايطاليا ) مضيفاً وألا تتوقف "حتى تحقيق الانتصار".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مراسم تعيين عدة شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، والتي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن محاولات بعض القوى لتقييد تركيا في البحر الأبيض المتوسط "باءت بالفشل بفضل الاتفاقات مع جمهورية شمال قبرص التركية وليبيا"، مضيفا أن "خصوم" بلاده يسعون الآن لهذا السبب إلى التقليل من أهمية هذه الوثائق.

وشدد أردوغان على أن وجود تركيا في ليبيا يهدف إلى "إنهاء الظلم" هناك، لافتا إلى أن أنشطة القوات التركية في هذا البلد الإفريقي الشمالي مبنية على دعوة رسمية من حكومته الشرعية لانهاء الظلم دون ان يكشف موعد انهاء الظلم في بلاده و اطلاق سراح عشرات آلاف المواطنيين الاتراك المدنيين المتهمين بالمشاركة بانقلاب عسكري .

ولفت أردوغان إلى "اتصالات تاريخية" تربط بين ليبيا وتركيا، وقال في هذا السياق: "ليبيا هي أرض أظهر فيها أجدادنا بطولتهم".

وأشار إلى أن "أمن تركيا يبدأ بعيدا خارج حدودها"، مشددا على أن بلاده "ستواصل الدفاع عن حقوقها في العراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط"، وتعهد قائلا: "أنقرة لن تتخلى عن مصالحها وهي مستعدة لمواجهة كل الأطراف. لن نتوقف حتى تحقيق الانتصار".