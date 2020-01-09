نائب الرئيس الأمريكي: الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين

الخميس, 9 كانون الثاني 2020 الساعة 17:22 | سياسة, عالمي

نائب الرئيس الأمريكي: الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين

جهينة نيوز:

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض لا يصدق فرضية أن الحرس الثوري الإيراني تجنب عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق.

وأشار بينس في مقابلة مع قناة NBC، اليوم الخميس، إلى أن "الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين... نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين. استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين".

في المقابل، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق من اليوم، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

وتأتي تصريحات الجانبين في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن للأمم المتحدة استعدادها للانخراط في مفاوضات جدية مع إيران، دون شروط مسبقة، تفاديا للتصعيد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا