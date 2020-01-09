هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلجية على ارتفاع أكثر من 1000 متر

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا أحيانا وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية وثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر ويتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية وتضعف الفعالية الجوية بدءا من ساعات بعد الظهر ويكون الجو غائما بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المنطقة الجنوبية.

ووفقا للمديرية فإن سماكة الثلوج بلغت في حضر بمحافظة القنيطرة 60 سم وفي سرغايا بريف دمشق 12 سم وفي عرنة 15 سم.

و بين الراصد الجوي شادي جاويش أن المنخفض الجوي المرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة الذي يسيطر حالياً على المنطقة مستمر خلال الـ 24 الساعة القادمة مع تأثير أكبر على المنطقة الجنوبية بسبب تحركه باتجاه الجنوب ويضعف تدريجيا بدءا من الصباح الباكر ليوم الغد ليتلاشى نهائيا خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

ووفق جاويش يكون الوضع مستقرا يومي السبت والأحد والأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل ودرجات حرارة تلامس الصفر المئوية في معظم المناطق وتصل إلى ناقص 3 و4 في المناطق الجبلية مع تشكل الصقيع.

وتوقع جاويش أن يبدأ تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة مساء الأحد على المنطقة الساحلية ويمتد يوم الاثنين إلى باقي المناطق ويستمر من 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى مع هطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وثلجية على الـ 900.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 8 -3 7 -2 11 -3

القنيطرة 4 -صفر 6 -1 9 -2

درعا 9 -4 8 -3 10 -4

السويداء 7 -3 6 -2 9 -3

حمص 9 -5 9 -3 12 -3

حماة 10 -7 10 -5 13 -5

الحسكة 6 -4 7 -3 11 -4

اللاذقية 11 -7 12 -7 13 -8

طرطوس 15 -9 16 -9 16 -10

حلب 11 -5 12 -4 13 -3

إدلب 11 -5 12 -3 13 -3

دير الزور 10 -5 10 -4 13 -4

الرقة 10 -4 10 -2 13 -2