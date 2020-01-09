الخارجية الروسية: نعول على تعزيز الشراكة مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن روسيا تعول على تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":"التعاون لم يتوقف أبدا مع واشنطن على الرغم من العلاقات السيئة في الفترة الأخيرة".

وأضاف سيرومولوتوف قائلا: "كما تعلمون هذه ليست المرة الأولى التي تساعد فيها الأجهزة الخاصة الروسية والأمريكية بعضها البعض في الحرب ضد الإرهابيين".

وأشار إلى أنه "ليس سرا أنه منذ عام تقريبا تم إطلاق الحوار الروسي الأمريكي حول مكافحة الإرهاب، والذي يتم على مستوى نواب رؤساء الخارجية وتحت إشرافهم على مستوى الخبراء من الإدارات المعنية".

وأضاف نائب وزير الخارجية أن "الاتصالات المكثفة التي تجري في روسيا تجعل من الممكن تبادل تقييمات التهديد بانتظام ليس فقط في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا في مناطق أخرى من العالم، وكذلك الاتفاق على خطوات عملية مشتركة لمنع خطر الإرهاب".

وخلص نائب وزير الخارجية الروسي إلى القول: "نعول على تعزيز الشراكة مع واشنطن في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية، سواء من وجهة نظر الأمن العالمي أو فيما يتعلق بحماية حياة الجميع".