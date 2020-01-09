اتصالات حلب تنفذ أكثر من 43 ألف خط هاتفي العام الماضي

جهينة نيوز:

نفذ فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب 43 ألفا و100 خط هاتفي و43 ألفا و446 بوابة انترنت للمشتركين خلال العام الماضي وإعادة تخديم عدد من المناطق التي تعرضت لأضرار جراء الإرهاب بالخدمة الهاتفية والانترنت.

وبين مدير فرع الشركة المهندس سيف الدين الحسن في تصريح لسانا اليوم أنه تم خلال العام الماضي تخديم 29 مشتركا بالانترنت عبر الألياف الضوئية الفايبر المنزلي الذي تم إطلاقه خلال 2019.

ولفت إلى أن عدد المراكز الهاتفية التي تم وضعها بالخدمة خلال العام الماضي 21 مركزا منها 9 بالمدينة و12 مركزا بالريف فيما بلغ عدد وحدات النفاذ الضوئي 17 وحدة كما بلغ عدد المحطات اللاسلكية 3 محطات موزعة على الشيخ سعيد وحلب الجديدة ومحطة دبسي عفنان التي تخدم ريفي محافظة الرقة الغربي والجنوبي وبلغ عدد الخطوط اللاسلكية المنفذة 257 خطا هاتفيا.

وأوضح الحسن أن الشركة نفذت مشروعا حيويا واستراتيجيا لربط محافظة حلب مع الرقة وتأمين الخدمة الهاتفية والانترنت للأهالي في المناطق التي تضررت جراء الإرهاب من خلال إعادة تأهيل المراكز الهاتفية في كويرس/دير حافر/رسم الحرمل/مسكنة/مسكنة شرق/الخفسة/دبسي عفنان/ وبلدات /حميمة/المعمورة/تجمع حطين/محطة معالجة المياه/ واعادة الخدمة الهاتفية وتركيب 2033 خطا هاتفيا و492 بوابة انترنت.

وفي مدينة حلب بين الحسن أنه تم وضع مركز هاتف الانصاري بالخدمة لتخديم أحياء الزبدية وسيف الدولة وصلاح الدين والانصاري الشرقي وتنفيذ الشبكات الهاتفية لتخديم سوق الهال في منطقة الراموسة وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة جراء الإرهاب في مناطق تجميل سليمان الحلبي والصفا والشعار والحميدية وخان الجمرك وجامع الملخانة ومدينة السفيرة.

وفي المدينة الصناعية بالشيخ نجار لفت إلى أنه تم تأمين الخدمة الهاتفية والانترنت وتركيب ست وحدات نفاذ ضوئية وتنفيذ 641 خطا هاتفيا و372 بوابة إضافة لتأمين الخدمة الهاتفية في منطقتي الكلاسة والشقيف الصناعيتين مبينا أنه تمت المباشرة بإعادة تأهيل البناء والشبكات الهاتفية المتضررة جراء الإرهاب في مركزي خان الوزير وسناء محيدلي لإعادة الخدمة الهاتفية للمناطق التجارية والصناعية والسكنية.

وأشار الحسن إلى أن خطة الشركة للعام الحالي تهدف إلى التخفيف من اختناقات الشبكات الهاتفية من خلال استثمار الأرقام الشاغرة في المقاسم وتخديم المواطنين ومنها مقاسم الشهباء والسليمانية والجميلية والأشرفية والحمدانية والمدينة الصناعية بالشيخ نجار والنيرب واعادة تأهيل مركز هاتف جبرين كما تم إعداد الدراسة لإعادة تأهيل الأبنية والشبكات للمراكز الهاتفية المتضررة في ريف حلب الجنوبي.