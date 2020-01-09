منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع نظيره القطري في النهائيات

جهينة نيوز:

تعادل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره القطري بهدفين لمثلهما في أولى مبارياته في النهائيات الآسيوية تحت 23 سنة المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً اليابان والسعودية.

وسجل المنتخب القطري هدفه الأول في الدقيقة الثانية عندما أخطأ حارس مرمى منتخبنا وليم غنام بالتقاط الكرة التي تابعها المهاجم القطري يوسف عبد الرزاق وتقدم بهدف ثان في الدقيقة 22 عن طريق الخطأ لمدافع منتخبنا يوسف محمد بينما تمكن منتخبنا من تقليص الفارق عبر عبد الرحمن بركات من رأسية متقنة في الدقيقة 31 لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان السيطرة وغابت فرص التسجيل حتى الدقائق الأخيرة حيث أثمر الضغط الهجومي لمنتخبنا بإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر علاء الدالي من تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت البطولة انطلقت أمس وشهدت فوز المنتخب التايلاندي على نظيره البحريني 5 صفر وتعادل منتخبا العراق وأستراليا بهدف لمثله وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان منتخبنا تأهل إلى النهائيات الآسيوية كأفضل ثان في التصفيات التي جرت في الكويت العام الماضي.