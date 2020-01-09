"التحالف الدولي" يعلق أنشطته العسكرية ضد "داعش"

الخميس, 9 كانون الثاني 2020 الساعة 15:14 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

أعلن "التحالف الدولي" ضد "داعش" تعليق أنشطته العسكرية في العراق حاليا للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف جنود التحالف.

ووفق سلسلة من التغريدات عبر صفحته الخاصة على "تويتر" لفت التحالف الدولي إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء العراقيين ودعم عملياتهم ضد "داعش"، مشيرا إلى أنه يركز جهوده في 5 مجالات، قائلا: "على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل تمويله".

وقال التحالف الدولي إننا ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها البقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 كانون الثاني الماضي.

وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف من بينهم العراق، مواصلة القتال ضد "داعش".

المصدر: RT


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    9/1/2020
    15:35
    اقتراح بحاجه لدعم مجلس الامن لحل مشكله الدواعش
    خـــــــذوا الدواعش لليبيــــــا - يقاتلوا مع حفتر - وجبهه النصره تقاتل - مع حكومه الوفاق ... وهيك بتحلوا مشكله داعش بسوريه والعـــر اق - والتمويل من الامم المتخده ..

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