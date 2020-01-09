بابا الفاتيكان يوجه نداء إلى أمريكا وإيران

جهينة نيوز:

طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الولايات المتحدة وإيران بتجنب التصعيد والسعي "للحوار وضبط النفس" لتفادي صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووجّه البابا اليوم الخميس هذا النداء كأول تعليق مباشر له على الأزمة الراهنة، في خطابه السنوي الذي أصبح يعرف "بخطاب حالة العالم"، الذي يلقيه على السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان، بحسب "رويترز".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لاغتيال القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وأتى الهجوم الإيراني عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة 3 كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.