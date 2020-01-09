واشنطن تعلن عن استعدادها للتفاوض الجدي مع طهران دون شروط مسبقة

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة عن استعداداها الدخول في مفاوضات جادة مع إيران بدون شروط مسبقة بعد تبادل هجمات بين البلدين.

و قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في خطاب بعثت به إلى مجلس الأمن الدولي إن واشنطن مستعدة للتفاوض "بهدف منع المزيد من المخاطرة بالسلام والأمن العالميين، أو التصعيد من قبل النظام الإيراني".

وبررت الولايات المتحدة، في خطاب إلى الأمم المتحدة، قرارها اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بأنه دفاع عن النفس.

و ورد في الخطاب إن اغتيال سليماني كان مبررا، بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تطالب الدول "بالإبلاغ الفوري" لمجلس الأمن بأي إجراءات اتخذت لممارسة حق الدفاع عن النفس.

وأضاف الخطاب أن الولايات المتحدة قد تتخذ أعمالا إضافية في الشرق الأوسط، إذا كانت "ضرورية"، لحماية مواطنيها ومصالحها.

وذكرت إيران أيضا المادة 51 في خطابها تبريرا لهجومها على القاعدتين الجويتين في العراق.

وكتب المندوب الإيراني في المنظمة الدولية، مجيد تخت روانجي، يقول إن طهران "لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب"، بعد ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، باتخاذها "ردا عسكريا محسوبا ومتناسبا مستهدفة قاعدة جوية أمريكية في العراق".

وأضاف: "كانت العملية دقيقة، واستهدفت أهدافا عسكرية، دون أن تؤدي إلى الإضرار بالمدنيين أو ممتلكاتهم في المنطقة".

و كانت الولايات المتحدة قد اغتالت ثاني أكبر مسؤول رفيع المستوى في إيران الجترال قاسم سليماني ، في بغداد قرب المطار بضربة أمريكية بامر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وردت إيران على الاغتيال بشن هجمات بالصواريخ من أراضيها على قاعدتين جويتين في العراق توجد فيهما قوات أمريكية، دون حدوث إصابات. وقالت طهران للأمم المتحدة أيضا إن عملها كان دفاعا عن النفس.

وأطلقت إيران 16 صاروخا من ثلاثة مواقع، على الأقل، من أراضيها حوالي الساعة 02:00 صباح الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي، كما ذكر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إيسبر.

وضرب 11 صاروخا منها، على الأقل، القاعدة الجوية في عين الأسد، غرب بغداد، وضرب صاروخ آخر، على الأقل، قاعدة أربيل، بحسب ما قاله.

وكالات