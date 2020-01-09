تقرير أولي يكشف سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران!

جهينة نيوز:

أفاد تقرير أولي أصدره المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد قليل من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء، أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل سقوطها بقليل.

ولفت التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني بإيران إلى أقوال شهود على الأرض، وفي طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أنهم شاهدوا النيران ناشبة في الطائرة وهي في الجو.

وذكر التقرير المبدئي أن قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد، لافتا إلى أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

وقال التقرير إن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وكانت طهران أعلنت أمس على لسان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

وقتل 176 راكبا، غالبيتهم من الإيرانيين، جراء تحطم طائرة أوكرانية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار الخميني في طهران، صباح الأربعاء.

من جهتها أكدت الخارجية الأوكرانية مصرع 82 إيرانيا و63 كنديا، إضافة إلى 11 أوكرانيا و10 سويديين، وكذلك 4 أشخاص من أفغانستان و3 من ألمانيا ومثلهم من بريطانيا، جراء تحطم الطائرة. وأعلنت السلطات في كييف وقف الرحلات الجوية فوق إيران إلى حين اتضاح أسباب الحادث، مؤكدة إرسال خبراء للمساعدة في التحقيق.

المصدر: رويترز