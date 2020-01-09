البطاقة الذكية "تتمدد" إلى السكر والرز بداية الشهر القادم

جهينة نيوز:

في وقت كشف فيه مصدر حكومي مسؤول بأن اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبرها وأن خطة العمل تتضمن التوزيع في الأول من شهر شباط القادم.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح المصدر أنه سيتم تحديد المواد التي يشملها التوزيع عبر البطاقة بعد صدور القرار من الحكومة، مبيناً أن المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم البدء بمادة أو مادتين كتجربة للمرحلة الأولى لحين اكتمال الإجراءات للتأكد من نجاح العملية، مؤكداً أن الخبز المدعوم ليس من ضمن المواد التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الذكية.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح نجم أنه يتم التنسيق مع شركة تكامل التي تقوم بتزويد صالات المؤسسة بالمحافظات بالأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية وبالمقابل تزودها المؤسسة لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً لتحديد نقاط البيع التي سيتم العمل فيها بالبطاقة.