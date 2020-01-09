"الغارديان": الهجوم الصاروخي الإيراني لن يشبع رغبة طهران في الانتقام

جهينة نيوز:

علقت بعض الصحف الغربية على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق وردّ ترامب الرسمي عليه.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها إن الشعور بالارتياح إزاء رد الفعل الإيراني المعتدل على اغتيال سليماني​ أمر يمكن تفهمه وتقديره فقد كان من المحتمل أن تكون الأمور أسوأ من ذلك بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يجب الاستكانة فقد تم تلافي الخطر بصورة مؤقتة ولكن لم يتم ​القضاء​ عليه، فبينما قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إنه "يبدو أن إيران تتراجع"، فإننا لن نعرف التأثير الحقيقي لاغتيال سليماني لشهور أو ربما سنوات.

وتابعت الصحيفة: "إن الهجوم على قواعد عراقية بها قوات أمريكية يمثل أكثر الهجمات الإيرانية مباشرة على ​الولايات المتحدة​ منذ الهجوم على ​السفارة الأمريكية​ في ​طهران​ عام 1979، وأول هجوم مباشر على قاعدة أمريكية".

واعتبرت أن ذلك يمثل استعراضا جريئا وله مغزاه، ولكنه محدود أيضا، فعلى الرغم من المزاعم الإيرانية بوقوع 80 قتيلا، فإن الولايات المتحدة تقول إن الهجوم لم يسفر عن ​ضحايا​.

ورأت الغارديان أن مقتل سليماني جعل الانسحاب الأمريكي من ​العراق​ أمرا حتميا، وإن لم يحدث في القريب العاجل. وذكرت إن ذلك قد يكون كافيا لتهدئة جراح الكرامة الإيرانية، ويسمح لها بالقول إنها طردت ​القوات الأمريكية​، التي تقول الصحيفة إنها لم تنجز شيئا في العراق منذ "الغزو الكارثي" عام 2003.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن ضرورة العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران، مشددا على أن بلاده مستعدة للسلام مع من يبحث عنه.