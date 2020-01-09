هاري وميغان يتنازلان عن مهامهما في العائلة الملكية

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل تنحي الأمير هارى وميغان ماركل عن الواجبات الملكية، حيث أن الإجازة التى قضاها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس في كندا كانت للتفكير العميق في اتخاذ خطوة مختلفة فى الفترة القادمة، حيث أعلن الأمير هاري وميغان ماركل تنازلهما عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية، بحسب شبكة بي بي سي .

وقال الأمير هاري إن هناك اختلاف في الأراء بينه وبين شقيقة ويليام ورد الأمير هاري أيضًا على تقارير عن وجود خلاف بينه وبين شقيقه وليام ، دوق كامبريدج ، بقوله إنهما يسيران فى "مسارات مختلفة".

وقال الزوجان إنهما اتخذا القرار "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية معلنين أنهم يعتزمون التراجع عن أي دور كأعضاء كبار في العائلة المالكة والعمل على الاستقلال المالي مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة.

وأعلن مساء امس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس، التنحي من العائلة المالكة البريطانية، وكشفا أنهما سيعيشان بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية بينما يعملان ليصبحا مستقلين مالياً، وقال دوق ودوقة ساسكس في بيان رسمى عبر حسابهما على إنستغرام: "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام، وبدأنا في القيام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضاف البيان:"نعتزم التراجع كأعضاء في العائلة المالكة والعمل على الاستقلال المالي مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

وذكرا في خطاب التنحي:"نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا فى المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبتنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايتنا".

وتابع البيان:"سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من رفع ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التى ولد فيها، مع تزويد أسرتنا أيضًا بمساحة للتركيز على الفصل التالي، بما فى ذلك إطلاق كياننا الخيري الجديد".

واستطرد: "سنعلن التفاصيل الكاملة للخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، أمير ويلز، دوق كامبريدج، وجميع الأطراف ذات الصلة. حتى ذلك الحين ، يرجى قبول شكرنا العميق لدعمكم المستمر".