مايكروسوفت تعلن وفاة "ويندوز 7"

الخميس, 9 كانون الثاني 2020 الساعة 11:50 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

مايكروسوفت تعلن وفاة

جهينة نيوز:

كتبت شركة "مايكروسوفت" شهادة وفاة أشهر نسخة تشغيل لها "ويندوز 7" والمفترض تفعيلها يوم 14 كانون الثاني.

وأعلنت الشركة أن أجهزتها لن تدعم نظام تشغيل "ويندوز 7"، بعد 10 سنوات من عمل هذا النظام.

ووفقا لموقع "ستاندرند ميديا"، ستقوم الأجهزة بتعطيل عمل النظام، لهذا أفضل طريقة لتفادي خسارة البيانات الخاصة هي تحميل "ويندوز 10".

وأوضحت مايكروسوفت أن نظام "ويندوز 10"، يعد أكثر أمانا ويوجد به أنظمة حماية قوية تستطيع الحفاظ على البيانات.

ويبلغ سعر "ويندوز 10" نحو 155 دولارا أمريكيا.

يذكر أن نظام تشغيل "ويندوز 7"، تم إطلاقه في يوم 22 تشرين الأول 2009


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