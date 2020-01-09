سفير إيران في باريس: الهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية كان استعراضا لقوتنا وشجاعتنا

جهينة نيوز:

أعلن السفير الإيراني لدى باريس بهرام قاسمي اليوم الخميس أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على القاعدة الأمريكية في العراق كان استعراضا لعزم إيران وقوتها وجاهزيتها وشجاعتها.

وذكرت وكالة "إرنا" أن تعليق السفير الإيراني جاء من خلال تغريدة "تويتر"، قال فيها: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب إيران الشجاع الباسل، لم يكن ولن يكونا دعاة حرب، ولكن التاريخ يشهد وماضي إيران يشهد، أن هذا الشعب العظيم دافع دوما عن نفسه في مواجهة العدوان وهجمات الطغاة بكل قواه في ظل الوحدة والتضامن وتحت راية العقل الجماعي".

وأضاف قاسمي: "إن الشعب الإيراني ومن خلال مشاركته الشعبية المهيبة والمنقطعة النظير في تشييع جثمان جندي الوطن الباسل، الشهيد القائد سليماني، قدّم في خطوته الأولى ردا حاسما وموحدا على سياسات أمريكا المثيرة للحروب، حيث ترددت أصداؤه في أنحاء العالم".

وتابع قاسمي، قائلا: "إن إيران وفي خطوتها الثانية، وفي استعراض لعزمها وقوتها وجاهزيتها وشجاعتها وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذت إجراءات مناسبة للدفاع عن نفسها، ونفذت هجوما على القاعدة التي انطلقت منها الهجمات الغادرة ضد المواطنين وكبار المسؤولين الإيرانيين".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن "البنتاغون"، إن "إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على الأقل من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق"