مقتل 20 جنديا في نيجيريا إثر هجوم إرهابي

جهينة نيوز:

أعلنت مصادر عسكرية في نيجيريا اليوم الخميس عن مقتل نحو 20 جنديا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية أن مسلحين دخلوا بلدة مونجونو في ولاية بورنو وهاجموا قوات الجيش النيجيري داخل البلدة ودمروا ما لا يقل عن 750 منزلا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث أدت إلى نزوح كثيف للمواطنين القاطنين في تلك المنطقة وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل أكثر من 20 عسكريا وعشرات المواطنين الأبرياء.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا مسؤوليته عن الهجوم على البلدة وقتل العسكريين فيها.