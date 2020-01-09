إيهاب توفيق: لم أتمكن من إنقاذ والدي

الخميس, 9 كانون الثاني 2020 الساعة 11:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

إيهاب توفيق: لم أتمكن من إنقاذ والدي

جهينة نيوز:

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق تفاصيل حريق فيلته الكائنة في دائرة قسم أول مدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة والده.

وقال توفيق، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا. وأضاف: عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي "جريت علشان أحاول أنقذه إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وأضاف توفيق: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان". وأرجع سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بدفاية بغرفة والده "محدش قدر يدخل له قبل وفاته إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه"


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