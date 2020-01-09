رئيس وزراء أستراليا: لن نسحب قواتنا من العراق وسنواصل المهمة

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الأستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس إنه لن يسحب قواته من العراق وسيواصل المهمة، على خلفية استهداف طهران لقواعد تستضيف قوات للتحالف الدولي ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال موريسون في حديث مع الصحفيين إن القوات والأفراد الأستراليين سيبقون في العراق لمواصلة مهمتهم، حيث هدأت حدة التوترات في أعقاب الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية، بحسب "رويترز".

وأضاف موريسون أن سفينة بحرية أسترالية ستسافر كما هو مخطط لها باتجاه مضيق هرمز هذا الأسبوع، للمساعدة في حماية عمليات الشحن بالمنطقة.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قد نفى الثلاثاء الماضي أن يكون هناك قرار بالانسحاب من العراق.

ووافق البرلمان العراقي، في وقت سابق هذا الأسبوع، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإلغاء طلب المساعدة المقدم من بغداد للتحالف الدولي بقيادة واشنطن بهدف محاربة الإرهاب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.