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الإعلام الروسي ينشر لقطات خاصة من زيارة بوتين لسورية.. هكذا تجول الأسد وبوتين في شوارع دمشق
الخميس, 9 كانون الثاني 2020 الساعة 00:19 |
سياسة
,
محلي
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