أبراج الخميس 9/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٩/ ١: انيق وواثق من خطواته، لا يفوت عليه فرصة التعبير عن اخلاص وتلبية حاجات العائلة بكل طيبة خاطر، طيب يحب المال والاشياء الغريبة والتحديات والاسرار، وفي، دعوة للتغيير هذه السنة، حظ تصاعدي مهما كان موقعك تفرض وجودك ووجهة نظرك، تقدم سريع وظروف مفرحة وتتحسن في كل المجالات المهنية والشخصية والعاطفية

الحمل: تتزاحم الافكار في راسك وتفكر كيف تنهي امورك البيتية والعائلية، تتهيأ لتحمل بعض المسؤوليات، تجنب جرح الاخربن في الغالب تحتاج الكثير من الهدوء لمحاصرة المشاكل، تصرفات غريبة وعجيبة لذلك يجب ان تكون هادئا

الثور: محظوظ، فترة تحمل لك اخبار جيدة وافراح شخصية تنفتح على افاق جديدة حتى يتأثر الاخرون بسحرك وجاذبيتك، اليوم لصالحك على صعيد احد المشاريع المالية، تلقى عرض مهم وتستحق التهنئة ، امورك جيدة

الجوزاء: تشعر ان الحظ معك على صعيد مادي، احتمال نصر او حلم تحققه، تستفيد من الهدايا والمكاسب، يحقق لك احد الاحبة شيء ايجابي، لا تنتظر حتى تسقط عليك النعمة، اليوم توظف اموالك بشكل حسن

السرطان: يخف الضغط، تتبدل استراتيجيتك وتطرأ تغييرات في طريقة تفكريك، بانتقال القمر لبرجك مما يستدعي تبديل اتجاه، تستعيد الحظ فيرافقك اليوم، لا تتراجع الكل يسال عن، تشعر بانطلاقة وحرية وكسر قيود، لا تأخذ موقف الامور لصالحك

الاسد: القمر يعاكسك مما يستدعي الهدوء وعدم اللجوء الى التحديات والمواجهات، استعن بالقادرين على مساعدتك دون مكابرة، راجع حساباتك ودقق بكل شيء، ركز على اعمالك المهمة، راقب رغبتك بالتصرف دون الرجوع للوراء، حضر نفسك للهدوء

العذراء: مزاجك اكثر هدوء وترتفع المعنويات، تنطلق مع الاصدقاء، تكون مشاريع جديدة، حتى تمضي وقت سعيد مع الاصدقاء، تميل للمصالحة وتهتم وتتفهم وتتوعد وتحضر نفسك لفرصة مهمة بلقاء شخص يجلب لك الحظ، دعوة جميلة

الميزان: تركز على ممتلك، احتمال تشتبك مع فريق بعملك، تعيش هاجس بالنسبة لأكد اصدقائك، لا تكن ملح ومصر، تذكر ان تتكيف بسرعة، تتحسن تصرفاتك وتقبل دون تذمر، انهي اعمالك المطلوبة دون تململ، لا تتكلم كثيرا وتسلح بالمكانة الاجتماعية هناك من يريد احباطك

العقرب: نهارك يحمل لك تجدد على صعيد شؤون مهنية، احتمال تقوم بنشاط فكري وتعرف خيارات ايجابية وتحقق نجاح وتجربة كبيرة، عناية ربانية تترك اثر على محيطك، قضية شائكة تحلها والغلط ممنوع وتجد حلا وتضع اللمسات الاخيرة، تنجح محاولاتك لا تستسلم

القوس: يحملك لك فرصة مالية مشتركة، تفي بوعودك وتبحث عن استقرار حتى تدفع مستحقات، حاول ان تراجع ولا ترفض اي مساعدة، احتمال ان تسمع خبر يتعلق بمشروع قديم طواه النسيان او فقدت الامل منه، تتسلط الاضواء عليك من جيد، استحقاقات ومرافقة مريض

الجدي: تتوصل للتفاهم مع الشريك، امورك افضل، الحيوية تدفعك لتناقش قضية شراكة مهنية او عاطفية، ربما توضح امورك بهدوء، الاهم الا تستهتر ربما تغيير باوضاعك، لا تولد لنفسك المتاعب حاول ان تكون هادئ

الدلو: تغييرات جيدة كأمك على مفترق طريق، تدخل باعادة تنظيم اوضاعك الشخصية والمهنية بانهاء الاعمال المؤجلة، ابحث عن حلول واثباتات لان كان هناك ضغط وفرص عمل، تتقبل التسوية رغما عنك، خفف ارهاق لاتبالغ انتبه على صحتك

الحوت: تركز على علاقات شخصية، تلعب دور وسيط في نزاع او خلاف، نهار جيد للحب واللهو والتسلية، يوم مناسب لقضاء وقت جميل وتكون رائق المزاج، امكانية التوصل لحلول، حلول ومصالحات وخبر سعيد