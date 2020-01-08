ناشطون: عملاء للسفارة الامريكية اطلقوا الصواريخ على المنطقة الخضراء في العراق

جهينة نيوز:

ذكر ناشطون ان السفارة الامريكية هي من يقف وراء اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء بهدف الاساءة لسمعة المقاومة العراقية.

و بحسب ناشطون فإن حسابات موالية للسفارة الامريكية كانت تقوم بالتصوير قبل وصول الصواريخ و هي من نشر الانباء اولاً.

و يذكر بأن المقاومة العراقية تعهدت بطرد المحتل الامريكي و استهداف قواعده العسكرية و ليس سفارته و هذا يعيد الى الاذهان ان نشطاء و موالين للحشد الشعبي تظاهروا امام السفارة الامريكية و بعد طلب للحومة العراقية بنقل موقع احتجاجاتهم اخلوا محيط السفارة الامريكية, فيما لم يقم اي فصيل من المقاومة بالحديث عن استهداف السفارة الامريكية او محيطها.

و كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي و في رسالته لمجلس النواب التي اقترح خلالها اخراج القوات الامريكية من العراق المح الى ان الصواريخ التي اطلقت على قواعد عسكرية امريكية مثيرة للجدل مما قد يشير الى ان عبد المهدي و بشكل غير مباشر نفى مسؤولية اي فصيل عراقي عن اطلاق الصواريخ.

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