هذه هي اشاعات الجيش الإلكتروني الاميركي بعد الصواريخ الايرانية

جهينة نيوز:

عمم الجيش الإلكتروني للسفارة الاميركية في العراق (الجوكر) تعليمات لجميع عناصره بالحديث عن الرد الايراني في الاتجاهات التالية التي ستجدونها في منشورات معظم المدونين الموالين لأميركا، عراقيين وخليجيين، وتستطيعون من خلالها فرز الجنود الإلكترونيين المجهولين للسفارة.

ومن المتوقع ان تكون اشاعات الجوكر الإلكتروني على الرد الايراني كالتالي :

الاول- وصف العملية بانها (مسرحية)، وطبع هذه المفردة في اذهان العامة، والايحاء بأن الرد كان متفق عليه مع اميركا لحفظ ماء وجه طهران.

الثاني- إشاعة ان القصف استهدف الأميركان في مناطق (سنية) و(كردية) حصريا، وربطها بمن لم يصوتوا في البرلمان.

الثالث- التباكي على السيادة العراقية التي انتهكتها إيران، وابراز أميركا كحامي للعراق.

رابعا- تكذيب او التشكيك بأي اخبار عن الخسائر الاميركية جراء الرد الايراني.

علما ان الجيش الإلكتروني للسفارة ليس إشاعة بل اعلنت عن تشكيله رسميا السفارة الأميركية في بغداد في يوليو/ تموز الماضي، وحددت راتب كل مجند يلتحق به بأكثر من 4 آلاف دولار شهريا، وبإمكانكم التأكد من صفحة السفارة على فيسبوك.

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