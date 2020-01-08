ترامب يطلب من الناتو رسمياً تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 22:19 | سياسة, عالمي

ترامب يطلب من الناتو رسمياً تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

جهينة نيوز:

أعلن الناتو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب رسميا من حلف شمال الأطلسي تكثيف مشاركته في أحداث الشرق الأوسط.

وقال الناتو في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، إن أمينه العام ينس ستولتنبيرغ، أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع في المنطقة ودور الحلف.

وأفاد البيان بأن "الرئيس الأمريكي توجه إلى ستولتينبيرغ بطلب تكثيف انخراط الحلف في الشرق الأوسط".

وذكر الناتو أن ترامب وستولتنبيرغ "اتفقا على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم، أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة في العراق الليلة الماضية ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.


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