بريطانيا تقر بسقوط جرحى بالقصف الايراني على القواعد الامريكية

جهينة نيوز:

اعلن وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاربعاء، عن سقوط جرحى بالقصف الإيراني على القواعد العسكرية في العراق، فيما حث إيران على عدم تكرار هذه "الاعتداءات الخطيرة" و"خفض التصعيد."

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان صحفي، " ندين هذا الاعتداء على قواعد عسكرية عراقية تَشْغلها قوات التحالف – بما فيها القوات البريطانية، ونحث إيران على عدم تكرار هذه "الاعتداءات الخطيرة" و"خفض التصعيد."

واضاف ، تقلقنا أنباء وقوع إصابات واستخدام صواريخ باليستية، مشيرا الى أن اندلاع حرب في الشرق الأوسط لن يستفيد منه سوى داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.

وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد قوات القدس الفريق قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

السومرية نيوز