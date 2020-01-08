الدانمارك تعلن عزمها نقل عدد من عسكرييها المتمركزين في العراق الى الكويت

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الدانماركية أنها ستنقل مؤقتا بعض أفرادها العسكريين المتمركزين في العاصمة العراقية بغداد وقاعدة عين الأسد غرب العراق إلى الكويت “لأسباب أمنية”.

ونقلت رويترز عن رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن قولها للصحفيين اليوم “ما بين 30 و 40 شخصا من أكثر من 130 عسكريا سيبقون في قاعدة عين الأسد”.

وتأتي التصريحات الدانماركية في أعقاب إعلان القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي توجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ الباليستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه.