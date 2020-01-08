مشاهد جديدة تتضمن مدينة الصواريخ الايرانية و الانفجارات في قاعدة عين الاسد الجوية الامريكية – فيديو

جهينة نيوز:

وسط ترقب رد الفصائل المقاومة في العراق و المنطقة على الجريمة الامريكية في مطار بغداد دعا مقتدى الصدر الى عدم اطلاق اي عمل عسكري ضد الجنود الامريكيين.

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران انطوت بعد التصريحات الأخيرة للطرفين، داعيا الفصائل العراقية إلى الصبر وعدم إطلاق أي عمل ضد الأمريكيين.

وقال الصدر، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية".

و قال الصدر : "أدعو الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

كما نصح زعيم التيار الصدري، بـ"غلق كافة مقرات الحشد الشعبي لكي لا يكون هدفا للاستكبار العالمي"، وخصوصا إذا تم اتخاذ قرار "المقاومة العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية".

وكالات