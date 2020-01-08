مياه الامطار جرفت جرار الغاز 3 كلم .. عودة وحدة الغاز في سنجوان للعمل

جهينة نيوز:

عادت وحدة تعبئة الغاز في سنجوان بمدينة اللاذقية اليوم للعمل بعد توقفها عن الإنتاج جراء غمرها بمياه الأمطار الغزيرة في ساعات الصباح في وقت تسببت السيول بجرف حوالي ألفي أسطوانة غاز من الوحدة خارج المبنى الرئيسي لها.

و اوضح مدير فرع سادكوب أن مياه السيول دخلت إلى الغرف الإدارية ووحدة التعبئة ما تسبب في جرف أسطوانات الغاز إلى مسافة تصل إلى 3 كيلومتر من مبنى الوحدة لافتا إلى أنه تم العمل بالتعاون مع وحدة حفظ النظام وفوج الإطفاء والدفاع المدني على تأمين الموقع وإعادة الأسطوانات المنجرفة مع فتح الطرقات والسواقي الممتلئة بالمياه التي أدت إلى إغلاق الطريق الرئيسي أمام الوحدة.

وأكد بدور عودة الوحدة للعمل ظهر اليوم بعد جهود متواصلة استمرت حوالي أربع ساعات من الفنيين بعد إزاحة المياه من الوحدة منوها بالتعاون من الجهات المعنية الذي أسهم في معالجة الاختناقات وتصريف المياه.