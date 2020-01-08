هولندا بصدد نقل جنودها من العراق الى دول مجاورة

جهينة نيوز:

رجحت وزارة الدفاع الهولندية توزيع بعض من جنودها الذين يدربون القوات العراقية في مهمة تابعة للتحالف الدولي المزعوم لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على البلدان المجاورة دون تحديدها (الاردن تركيا الكويت السعودية قطر الامارات) ، كما نصحت أمستردام مواطنيها بعدم السفر إلى طهران إلا للضرورة القصوى، معزية السبب إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الهولندية اليوم "الجنود الهولنديون المتواجدين في العراق قد يتم نقلهم إلى دول أخرى لأسباب أمنية"، مشيرة إلى أنه "في المجموع هناك حاليا حوالي خمسين جنديا هولنديا في العراق". ولا تريد وزارة الدفاع تحديد عددهم أو متى سيتم نقلهم بالتحديد.

ومن جهة أخرى، قامت وزارة الخارجية الهولندية بتعديل نصيحة السفر لإيران اليوم إلى اللون البرتقالي، والذي يعني أن جميع الرحلات باستثناء الضرورية لا ينصح بها للمواطنين.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه "وبسبب التوترات المتزايدة في المنطقة، هناك أيضا عدد أقل من الرحلات الجوية من وإلى طهران، في حال قررت العديد من شركات الطيران، عدم التحليق فوق العراق وإيران".

ويذكر أن هولندا هي جزء من مهمة التحالف الدولي المزعوم لمحاربة "داعش" الإرهابي. وتمتلك هولندا خمسين جنديا في العراق، موزعين بين أربيل، في الشمال العراقي، حيث يقومون بتدريب القوات العراقية الكردية وفي العاصمة العراقية بغداد.

و يأتي بيان وزارة الدفاع الهولندية في أعقاب إعلان القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي توجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ الباليستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه.