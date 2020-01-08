سوري ينال جائزة أفضل ابتكار عن فئة المشاريع التكنولوجية في روس

جهينة نيوز:

نال الشاب السوري باسل سليمان جائزة أفضل ابتكار في مسابقة أفضل فكرة مبتكرة في التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والمجتمع التي أقيمت في مدينة كازان في روسيا وتنافس فيها آلاف الطلبة والمدرسين والباحثين والأكاديميين من روسيا الاتحادية وخارجها.

سليمان طالب دكتوراة في جامعة كازان للتكنولوجيا أوضح أنه تم تقديم ابتكار باختصاص الهيدروجيوكيمياء الرقمية الذي يطرح طريقة جديدة مباشرة لتقييم التركيب “الأيوني” لمياه الأنهار والبحار والمحيطات ومياه التكوين لحقول النفط والغاز باستخدام خوارزمية تحليل بيانات تعتمد على قياس الكثافة ومعامل الانكسار والناقلية الكهربائية وتطبيقها في المجالات الهيدروجيوكيميائية كتطوير أجهزة عائمات المراقبة والماسحات البحرية وأجهزة التحليل الجيولوجية للمياه الجوفية ومياه التكوين في حقول النفط والغاز.

ويتضمن الابتكار بحسب سليمان مقياساً جديداً موحداً لتكثيف المعلومات عن المركبات الأيونية الرئيسية في المياه ووضعها على خارطة هيدروجيولوجية غير متقطعة لتحديد الصلة الهيدروديناميكية في المياه الجوفية ومياه التكوين لحقول النفط لافتاً إلى أنه حصل على التوصية من مجموعة “إن نوكام” الصناعية المبتكرة ومن إدارة الاستكشاف الجيولوجي في شركة “تاتنيفت”.

واجهت سليمان بعض الصعوبات خلال إعداده وتحضيره الابتكار على مدى أربعة أعوام منصرمة الذي احتاج إلى إجراء المئات من التجارب ووضع القياسات والبيانات في جداول لتحليلها وإيجاد العلاقات والارتباطات فيما بينها ومحاولة تطويرها لتحسين النتائج لافتا إلى دور المشرف البروفسور يتشيسلافيودورويتش نيكولايب قسم تكنولوجيا المركبات العضوية والبتروكيميائية في جامعة كازان التكنولوجية الحكومية الذي مهد له الطريق للوصول إلى هذا الإنجاز.

وختم سليمان : أعتبر هذا الفوز خطوة في طريق طويل من العلم والعمل والإنجاز.. والفوز بالنسبة للسوريين أن يتقن كل عمله ويضع حجر الأساس في بناء مستقبل وطنه لتحقيق التميز الدولي مشيراً إلى تميز الشباب السوري في دول المغترب في المجالات العلمية والمهنية والثقافية والفنية وغيرها.