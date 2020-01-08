بهذه الرواية المثيرة برر الاعلام الامريكي عجز الدفاعات الامريكية أمام الصواريخ الايرانية

جهينة نيوز:

بمبدأ (جاء ليكحلها فعماها) برر الاعلام الامريكي عجز الدفاعات الامريكية عن القدرة على اعتراض اي صاروخ ايراني من الصواريخ التي دكت قاعدة عين الاسد الجوية.

و الرواية التي اطلقها الاعلام الامريكي نقلاً عن مسؤولين في وزارة الحرب الامريكية فيما لو كانت صحيحة تستحق تقديم عشرات الضباط الامريكيين و على رأسهم وزراء الحرب الامريكيين الى المحاكمة حيث زعم مسؤولين امريكيين ان قاعدة عين الاسد الجوية غير محصنة جوياً.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قولهم إن الولايات المتحدة لم تكن تمتلك في قواعدها العسكرية في العراق التجهيزات الكافية لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم: "القوات الأمريكية لم تحاول أصلا إسقاط الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران، لأنها لم تمكن تمتلك تجهيزات عسكرية كافية لاعتراض تلك الصواريخ".

وتابعت "الولايات المتحدة نشرت أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ باتريوت وآفنجر، في مواقع أخرى بالشرق الأوسط".

وأوضح المسؤولون أن "القاعدتين الأمريكيتين التي استهدفتهما إيران، لكن يكن بهما أي نظم دفاع جوي، ولم يكن بها تجهيزات كافية".

و كانت وكالة تسنيم الايرانية كشفت في وقت سابق و لأول مرة عن تقنية جديدة في الصواريخ الايرانية و هي قدرتها على التشويش على رادارات العدو.

و يذكر ان تقارير سابقة تحدثت عن قيام ايران بإستهداف احد اهم الرادارات الامريكية في المنطقة داخل قاعدة عين الاسد الجوية و المخصص لرصد الصواريخ الايرانية وحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي فيما تشير المعلومات الى وجود دفاعات جوية هائلة في القاعدة الامريكية هدفها حماية كيان الاحتلال الاسرائيلي من الصواريخ الايرانية.