بعد حل عقدة لسان ترامب ... نحفتظ بحق الرد على ايران بالعقوبات و ندعوها لقتال داعش معنا

جهينة نيوز:

لم تعتاد وسائل الاعلام العالمية على الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان يصمت و يوقف تغريداته لساعات طويلة و لكنه صمت بعد أن دكت ايران قواعده العسكرية بالصواريخ و أهانت كرامته و كبريائه و بعد أن اهانت قدرته العسكرية التي طالما تباهي بها و أكثر من ذلك بعد أن أهانت قدرته التكنولوجيا حين نجحت بدك قواعده و دفاعاته الجوية تراقب الصواريخ الايرانية تتساقط على الابنية الامريكية في قاعدة عين الاسد الجوية التي تملك اقوة حماية جوية في المنطقة.

وبعد الصمت الطويل للرئيس الامريكي قال ترامب أن أياً من الجنود الامريكيين لم يصب بأذى و الاضرار في قاعدة عين الاسد الجوية طفيفة جداً مكذباً صور للاقمار الصناعية تكشف عن دمار هائل اثر مسح الكثير من الابنية عن وجه الارض في قاعدة عين الاسد.

وقال ترامب كل جنودنا بخير. وأضاف: أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.

و عن الرد الامريكي على الضربة الايرانية أشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.

وقال ترامب في كلمته: "القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع".

و بعد أن كان يطالب بنفط العراق خلال السنوات الماضية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن خياراتنا في الشرق الأوسط أصبحت ممكنة، وأصبحنا لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط، مشددا أن الجيش الأمريكي أعيد بناءه خلال إدارتي والقوات المسلحة أصبحت أقوى من أي وقت سابق.

و دافع ترامب عن خروج واشنطن من الاتفاق النووي قائلا: إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا "دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)" في اشارة منه الى الاتفاق النووي مع ايران.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران، مشددا على أن بلاده مستعدة للسلام "مع من يبحث عنه".

و تبقى المفارقة الاكبر هو دعوة ايران للعمل مع واشنطن لقتال داعش متجاهلاً ان داعش اصبح ماضي حيث قال ترامب "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".