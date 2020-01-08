ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران ولا نرغب في استخدام القوة العسكرية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،اليوم الأربعاء ، بعد الضربات الإيرانية على قاعدتي عين الأسد و أربيل في العراق، أن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية.

و أكد ترامب ، أن لا إصابات بين الجنود الأمريكيين و العراقيين جراء الضربات الإيرانية ، مضيفاً أننا " لا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع و نحن الآن مستقلون ولم نعد نحتاج لنفط الشرق الأوسط لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم " .

و تابع " سنفرض عقوبات قوية جديدة على إيران وندرس كل الخيارات الأخرى" و "سأطلب من الناتو مزيدا من المشاركة في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط" .

و شدد ترامب ، بالقول" لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي و على إيران التخلي عن طموحاتها النووية ودعم الإرهابيين" و تابع " يجب العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران" .