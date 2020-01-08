ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران ولا نرغب في استخدام القوة العسكرية

الأربعاء, 8 كانون الثاني 2020 الساعة 19:09 | سياسة, عالمي

ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران ولا نرغب في استخدام القوة العسكرية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،اليوم الأربعاء ، بعد الضربات الإيرانية على قاعدتي عين الأسد و أربيل في العراق، أن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية.

و أكد ترامب ، أن لا إصابات بين الجنود الأمريكيين و العراقيين جراء الضربات الإيرانية ، مضيفاً أننا " لا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع و نحن الآن مستقلون ولم نعد نحتاج لنفط الشرق الأوسط لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم " .

و تابع " سنفرض عقوبات قوية جديدة على إيران وندرس كل الخيارات الأخرى" و "سأطلب من الناتو مزيدا من المشاركة في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط" .

و شدد ترامب ، بالقول" لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي و على إيران التخلي عن طموحاتها النووية ودعم الإرهابيين" و تابع " يجب العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران" .


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا