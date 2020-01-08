صور مذهلة – شاهد بعض آثار الصواريخ الايرانية في قاعدة عين الاسد الجوية الامريكية

جهينة نيوز:

و تتكشف معلومات عن الصواريخ الايرانية التي استهدفت قاعدة عين الاسد الجوية الامريكية في العراق و التي يبدو انها تحمل تكنولوجيا لا تملكها الولايات المتحدة الامريكية نفسها لجهة قدرتها على التشويش على دفاعات العدو و الافلات من الدفاعات الجوية بما فيها المحمولة و دقتها العالية التي أظهرتها صور اقمار صناعية نشرها ناشطون تظهر ان هذه الصواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة و ذات دقة فائقة.

الصور التي نشرت تظهر ان مباني ضخمة مسحت عن الارض بدقة عالية جداً حيث يظهر في الصور خمسة اهداف من اصل 14 هدفاً ضربت في القاعدة مدمرة بالكامل و بدقة متناهية.

الصور المنشورة اعادت للاذهان العدوان الثلاثي على سوريا حيث نجحت القوات السورية حين كانت الدفاعات السورية بجهوزية عالية حالها كحال قاعدة عين الاسد الجوية الامريكية التي كانت في حال استنفار قصوى بحماية القواعد الجوية بنسبة 100% في حين فشلت الدفاعات الامريكية في قاعدة عين الاسد الجوية بنسبة 100% و هو ما يدعو للاعتقاد بان الصواريخ الايرانية تملك تكنولوجيا غير موجودة لدى القوات الامريكية.